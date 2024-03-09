начнут матч в 14:30 в плей-офф КХЛ, 09.03.2024.

Последний матч: «Амур» — «Металлург Мг» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлург Мг» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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