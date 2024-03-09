Установлен новый рекорд посещаемости КХЛ

Болельщики на трибунах в Санкт-Петербурге Фото: globallookpress.com
Прошедшие игры первого раунда плей-офф на 9 марта уже посетили 368 361 зритель. Прежний рекорд был равен (367 669 зрителей) и установлен в первом раунде плей-офф-2023.
Сейчас средняя посещаемость первого раунда пока равна 9445 зрителей. Прежний рекорд принадлежал Кубку Гагарина -2019 — 8256 зрителей.
Напомним, что в этом регулярном чемпионате также был побит рекорд средней посещаемости — 6622 зрителя. Ранее он был установлен в сезоне-2019/2020 и равнялся 6492 зрителям.