начнут матч в 23:00 в регулярном сезоне НХЛ, 09.03.2024.

Последний матч: «Бостон» — «Питтсбург» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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