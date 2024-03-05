начнут матч в 19:30 в Кубке Гагарина по хоккею, 05.03.2024.

Последний матч: «СКА» — «Торпедо» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «СКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Торпедо»).

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