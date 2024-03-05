В 03:00 05.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Вегас» — «Коламбус» 7:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус» — «Вегас». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Коламбус»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Вегас.

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