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    Сиэтл — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.03.2024 в 00:00 начнется матч в НХЛ Сиэтл — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Эдмонтон начнут матч в 00:00 в НХЛ, 03.03.2024.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Сиэтл» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Эдмонтон.

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