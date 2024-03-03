начнут матч в 02:00 в НХЛ, 03.03.2024.

Последний матч: «Миннесота» — «Сент-Луис» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Луис» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 4 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Миннесота»).

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