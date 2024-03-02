В 03:00 02.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Филадельфия» — «Вашингтон» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вашингтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Филадельфия.

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