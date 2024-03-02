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    Оттава — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.03.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Аризона начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 02.03.2024.

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    Последний матч: «Аризона» — «Оттава» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Оттава»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Аризона.

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