В 03:00 01.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Флорида» — «Монреаль» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 1.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Флорида»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Монреаль.

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