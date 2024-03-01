В 04:00 01.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Виннипег» — «Даллас» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Даллас»).

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