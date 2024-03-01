В 16:30 01.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч: «Авангард» — «Лада» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Лада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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