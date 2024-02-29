Главный арбитр КХЛ об итогах «регулярки»: Не без шероховатостей и помарок

Главный арбитр КХЛоценил работу судей в регулярном чемпионате сезона 2023/2024.

«Не без шероховатостей и помарок, но ту методическую работу, о которой мы просили судей, они выполняли. Какие-то вещи мы выявляли и поправляли, беседовали и лично, и в официальной рассылке, которую судьи получают по понедельникам.

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В профессии арбитра невозможно избежать ошибок, потому что это люди, и они иногда могут принимать решения не по незнанию, а потому что есть усталость, какая-то психологическая нагрузка.

Получился добротный регулярный чемпионат с точки зрения судейства с учётом той нагрузки, которая выпадает на арбитров уже второй год. Она была запредельная, но ребята были к ней готовы», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что 29-го февраля стартует плей-офф КХЛ. Расписание матчей 1-го раунда можно посмотреть по этой ссылке.