Последний матч: «Сент-Луис» — «Виннипег» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 1.87.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Виннипег»).
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