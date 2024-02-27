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    Вашингтон — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.02.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вашингтон — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вашингтон и Оттава начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 27.02.2024.

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    Последний матч: «Оттава» — «Вашингтон» 6:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вашингтон» — «Оттава». Коэффициент ставки — 2.61.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вашингтон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Оттава.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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