Последний матч: «Детройт» — «Чикаго» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Детройт». Коэффициент ставки — 1.92.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Детройт.
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 9500USDНовым игрокам
Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: