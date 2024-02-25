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    Сочи — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.02.2024 в 17:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сочи — Нефтехимик

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сочи и Нефтехимик начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 25.02.2024.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Сочи» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Сочи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Нефтехимик.

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