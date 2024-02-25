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    Оттава — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.02.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Вегас начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 25.02.2024.

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    Последний матч: «Вегас» — «Оттава» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Оттава»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Вегас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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