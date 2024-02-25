начнут матч в 06:30 в НХЛ, 25.02.2024.

Последний матч: «Анахайм» — «Лос-Анджелес» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Анахайм». Коэффициент ставки — 1.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Анахайм»).

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