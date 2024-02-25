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    Каролина — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.02.2024 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Каролина — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 25.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Каролина — Даллас в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Даллас» — «Каролина» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Даллас». Коэффициент ставки — 2.28.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Каролина»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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