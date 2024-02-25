В 06:00 25.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Калгари» — «Эдмонтон» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Калгари» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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