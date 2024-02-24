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    Чикаго — Виннипег: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.02.2024 в 04:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Чикаго — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:30 24.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Чикаго — Виннипег в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Виннипег» — «Чикаго» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 1.68.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Виннипег»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Виннипег.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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