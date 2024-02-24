В 04:30 24.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Виннипег» — «Чикаго» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 1.68 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Виннипег»).

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