начнут матч в 03:00 в НХЛ, 23.02.2024.

Последний матч: «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Коэффициент ставки — 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Вашингтон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Тампа-Бэй — Вашингтон.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам