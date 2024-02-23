В 17:00 23.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Локомотив» — «Нефтехимик» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Локомотив»).

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