начнут матч в 06:30 в регулярном сезоне НХЛ, 23.02.2024.

Последний матч: «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лос-Анджелес»).

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