В 17:00 22.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Витязь» — «Трактор» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Трактор»).

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