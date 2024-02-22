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    ЦСКА — Сибирь: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.02.2024 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ ЦСКА — Сибирь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА и Сибирь начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне КХЛ, 22.02.2024.

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    Последний матч: «Сибирь» — «ЦСКА» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 1.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «ЦСКА»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Сибирь.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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