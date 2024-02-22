ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Тухель«Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка
    Все новости спорта

    Чикаго — Филадельфия: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.02.2024 в 03:30 начнется матч в НХЛ Чикаго — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 22.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Чикаго — Филадельфия в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Чикаго» — «Филадельфия» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 1.94.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Чикаго»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Филадельфия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» отыграться против «Карабаха»?
  • «Карабах» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Римляне подтвердят статус фаворита
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Фрайбург» оставит «Ланс» за бортом
  • «Фрайбург» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.87
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марсель — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Юнион Сент-Жиллуа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие