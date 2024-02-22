ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Тухель«Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка
    Все новости спорта

    Анахайм — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.02.2024 в 06:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Анахайм и Коламбус начнут матч в 06:00 в регулярном сезоне НХЛ, 22.02.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Коламбус» — «Анахайм» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Коламбус». Коэффициент ставки — 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Коламбус.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне подтвердят статус фаворита
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Брага» отыграться против «Карабаха»?
  • «Карабах» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Загреб получит путевку в 1/8?
  • «Динамо» Загреб — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.87
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марсель — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Юнион Сент-Жиллуа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие