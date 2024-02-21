В 06:00 21.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Вегас» — «Нэшвилл» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Нэшвилл»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Нэшвилл.

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