начнут матч в 03:00 в НХЛ, 21.02.2024.

Последний матч: «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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