начнут матч в 19:30 в КХЛ, 20.02.2024.

Последний матч: «Спартак» — «Торпедо» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Торпедо»).

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