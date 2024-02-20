В 15:30 20.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Лада» — «Сибирь» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сибирь» — «Лада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сибирь»).

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