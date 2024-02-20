начнут матч в 03:00 в НХЛ, 20.02.2024.

Последний матч: «Каролина» — «Чикаго» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Чикаго». Коэффициент ставки — 1.79 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Каролина»).

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