В 19:10 20.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Динамо Минск» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Динамо Минск»).

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