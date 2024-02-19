Последний матч: «Аризона» — «Колорадо» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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