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    Колорадо — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.02.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Колорадо — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Колорадо и Аризона начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 19.02.2024.

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    Последний матч: «Аризона» — «Колорадо» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Аризона.

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