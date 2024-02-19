В 19:30 19.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч: «Витязь» — «ЦСКА» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «ЦСКА»).

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