начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 18.02.2024.

Последний матч: «Торпедо» — «СКА» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «СКА»).

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