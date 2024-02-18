ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Спортинг»Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы
  • 00:59
    • Гол Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Нант» в матче Лиги 1
  • 00:45
    • «Аталанта» всухую обыграла «Сассуоло» в матче Серии А
  • 22:41
    • Пенальти Левандовского на 90+7-й минуте принес «Барселоне» победу над «Сельтой»
  • 22:31
    • «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью
  • 21:58
    • «Верона» и «Ювентус» поделили очки
    Все новости спорта

    Сан-Хосе — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.02.2024 в 06:30 начнется матч в НХЛ Сан-Хосе — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Коламбус начнут матч в 06:30 в НХЛ, 18.02.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Сан-Хосе» — «Коламбус» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Коламбус.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «МЮ» продлит победную серию?
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Бавария» уверенно разберется с «Бохумом»
  • «Бохум» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монако — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андреева — Стернс
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Баскетбол Прочие