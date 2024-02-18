начнут матч в 01:00 в регулярном сезоне НХЛ, 18.02.2024.

Последний матч: «Баффало» — «Миннесота» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Миннесота» — «Баффало» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Миннесота»).

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