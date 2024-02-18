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    Калгари — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.02.2024 в 00:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Калгари и Детройт начнут матч в 00:00 в регулярном сезоне НХЛ, 18.02.2024.

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    Последний матч: «Детройт» — «Калгари» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Калгари» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.77.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Детройт»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Детройт.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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