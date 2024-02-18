ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Спортинг»Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы
  • 09:03
    • Илия Топурия новый чемпион UFC в полулегком весе
  • 12:13
    • «Адмирал» разгромил «Трактор» во Владивостоке
  • 12:06
    • Мирра Андреева сенсационно проиграла на старте турнира в Дубае
  • 12:01
    • Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Пари НН»
  • 09:40
    • Осимхен может пропустить матч «Наполи» против «Барселоны»
    Все новости спорта

    Автомобилист — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.02.2024 в 14:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Автомобилист — Сочи

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Автомобилист и Сочи начнут матч в 14:30 в регулярном сезоне КХЛ, 18.02.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Сочи» — «Автомобилист» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Автомобилист»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Сочи.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «МЮ» продлит победную серию?
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Бавария» уверенно разберется с «Бохумом»
  • «Бохум» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Баскетбол Прочие