начнут матч в 14:00 в КХЛ, 17.02.2024.

Последний матч: «Металлург Мг» — «Авангард» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 8:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 8:5 (победит «Авангард»).

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