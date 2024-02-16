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    Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.02.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Рейнджерс и Монреаль начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 16.02.2024.

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    Последний матч: «Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 1.72.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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