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    Виннипег — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.02.2024 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Виннипег — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 15.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Виннипег — Сан-Хосе в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Сан-Хосе» — «Виннипег» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Сан-Хосе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Виннипег»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Виннипег — Сан-Хосе.

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