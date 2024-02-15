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    Сибирь — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.02.2024 в 15:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сибирь — Нефтехимик

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Нефтехимик начнут матч в 15:30 в регулярном сезоне КХЛ, 15.02.2024.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Сибирь» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сибирь» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нефтехимик»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Нефтехимик.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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