начнут матч в 05:30 в НХЛ, 15.02.2024.

Последний матч: «Миннесота» — «Аризона» 0:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аризона» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «Миннесота»).

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