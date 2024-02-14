В 03:00 14.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Торонто» — «Сент-Луис» 5:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торонто» — «Сент-Луис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.61 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торонто»).

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