В 03:00 14.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Анахайм» — «Монреаль» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль» — «Анахайм». Коэффициент ставки — 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Монреаль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Анахайм.

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