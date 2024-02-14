В 04:30 14.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Ванкувер» — «Чикаго» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Чикаго»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Ванкувер.

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